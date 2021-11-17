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Общество

Борис Елкин сообщил о готовности отключения воды в Завеличье

В Завеличье начались работы с отключением горячего и холодного водоснабжения. Фото Instagram

И.п. главы администрации города Пскова Борис Елкин сообщил в Instagram о готовности отключения Завеличья от водоснабжения и принёс извенения жителям за неудобства.

«С утра проверим объём выполненных работ», - пообещал и.п.главы городской администрации.

Ранее ПАИ сообщало, что с 22:00 17 ноября до 8:00 18 ноября жители улиц Байкова, Рокоссовского, Коммунальной, Егорова, Балтийской и Завеличенской останутся без горячего и холодного водоснабжения.

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