Борис Елкин сообщил о готовности отключения воды в Завеличье

22:39, 17 ноября 2021, ПАИ

И.п. главы администрации города Пскова Борис Елкин сообщил в Instagram о готовности отключения Завеличья от водоснабжения и принёс извенения жителям за неудобства.



«С утра проверим объём выполненных работ», - пообещал и.п.главы городской администрации.

Ранее ПАИ сообщало, что с 22:00 17 ноября до 8:00 18 ноября жители улиц Байкова, Рокоссовского, Коммунальной, Егорова, Балтийской и Завеличенской останутся без горячего и холодного водоснабжения.