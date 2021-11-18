В Зелёном театре Пскова демонтировали сцену на зиму

08:57, 18 ноября 2021, ПАИ

В Зелёном театре Пскова демонтировали сцену, сообщил Псковскому агентству информации начальник управления культуры администрации города Юрий Мартынов.

По его словам, сцена демонтирована на зимний период. «Если оставить её на зиму, отдельные конструкции может разорвать морозом. Весной сцена будет установлена заново», - уточнил Юрий Мартынов.

Новая сцена появилась в Зелёном театре в мае 2020 года. Одновременно на ней могут разместиться до 300 артистов.