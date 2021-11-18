Депутат Госдумы признался в убийстве лося

09:51, 18 ноября 2021, ПАИ

Подозреваемый в незаконной охоте депутат Госдумы РФ от КПРФ Валерий Рашкин признался в убийстве лося. В видеобращении, опубликованном на своём YouTube-канале, он заявил, что произвёл выстрелы по лосю, приняв его за крупного кабана.

По словам депутата, он был в гостях у друзей, к которым приехал «порыбачить, ну и если удастся, то и поохотиться».

«В отдалении от домика фермерского хозяйства я, выезжая из какой-то лесной просеки, увидел расположенную посреди леса между её опушками поляну, покрытую кочками, ну и высокой сухой травой. Оставил машину, взял бинокль и решил выйти на край этой поляны и посмотреть, есть ли что-нибудь вокруг», – сказал он.

После этого он «увидел в бинокль силуэт какого-то животного». По словам депутата, из-за плохой видимости он принял лося за большого кабана.

«Из-за плохой видимости через тепловизор прицела я увидел на расстоянии около 250 метров силуэт парнокопытного, внешне похожего на крупного кабана. Я произвёл два выстрела в сторону силуэта животного, и спустя некоторое время силуэт упал. После этого я оставил оружие и треногу и подошёл к месту падения животного. Дойдя до места, я обнаружил на поляне посреди кочек и высокой сухой травы тело лося», – сказал он.

После этого депутат подогнал к туше мертвого лося свой автомобиль.

«Я вернулся к машине, убрал в чехол карабин и треногу и поехал к убитому лосю. В машине были ножи и топор, ящик и кастрюля, которые были приготовлены для использования, ну, на рыбалке и охоте. Какое-то время ушло на разделку туши на месте», – добавил депутат.

Напомним, что в конце октября депутата Госдумы от партии КПРФ Валерия Рашкина задержали в Саратовской области с тушей лося в машине.