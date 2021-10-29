Депутата Госдумы задержали с тушей лося в машине

12:19, 29 октября 2021, ПАИ

Депутата Госдумы от партии КПРФ Валерия Рашкина задержали в Саратовской области с тушей лося в машине, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, парламентарий находился за рулём в нетрезвом состоянии. В багажнике автомобиля нашли убитого лося.

Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области подал в полицию заявление на Валерия Рашкина по подозрению в незаконной охоте. В настоящее время депутата проверяют на возможную причастность к незаконной добыче животного. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 1 статьи 258 УК РФ (незаконная охота).