Житель Островского района перевел 300 тысяч рублей на «безопасный счет» мошенникам

10:47, 18 ноября 2021, ПАИ

51-летний житель Островского района поддался на уловку мошенников и перевел 300 тысяч рублей на «безопасный счет». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, 16 ноября островичу позвонили и представились сотрудником правоохранительных органов. Мужчина по телефону сообщил, что кто-то собрался оформить на пенсионера кредит. Для того чтобы обмануть «мошенников», предложил островичу самому взять кредит и перевести полученные деньги на «безопасный счет».

Когда мужчина понял, что был обманут, то обратился за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.