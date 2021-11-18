Тело мужчины обнаружили в Печорском районе

11:20, 18 ноября 2021, ПАИ

Утром 18 ноября в приемный покой Печорской районной больницы поступило сообщение о том, что на улице Вокзальной, 9 обнаружено тело мужчины. Об этом Псковскому агентству информации сообщила газета «Печорская правда».

Скорая помощь выехала на указанное место и констатировала смерть. Видимых признаков насильственной смерти не обнаружено. Тело отправлено на судебно-медицинскую экспертизу.

Как сообщили с места обнаружения, умерший злоупотреблял спиртными напитками. Есть предположение, что шёл, упал и замёрз.

На месте происшествия работают сотрудники полиции. Обстоятельства произошедшего выясняются.