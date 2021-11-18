Тело мужчины обнаружили в Печорском районе
Утром 18 ноября в приемный покой Печорской районной больницы поступило сообщение о том, что на улице Вокзальной, 9 обнаружено тело мужчины. Об этом Псковскому агентству информации сообщила газета «Печорская правда».
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Фото: "Печорская правда"
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Фото: "Печорская правда"
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Фото: "Печорская правда"
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Фото: "Печорская правда"
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Фото: "Печорская правда"
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Фото: "Печорская правда"
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Фото: "Печорская правда"
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Фото: "Печорская правда"
Скорая помощь выехала на указанное место и констатировала смерть. Видимых признаков насильственной смерти не обнаружено. Тело отправлено на судебно-медицинскую экспертизу.
Как сообщили с места обнаружения, умерший злоупотреблял спиртными напитками. Есть предположение, что шёл, упал и замёрз.
На месте происшествия работают сотрудники полиции. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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