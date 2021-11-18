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«Хууму» покажут на сцене Псковского драмтеатра

Театр коренных малочисленных народов Севера «Гулун» из Якутска покажет на «Потапов-фесте» спектакль «Хуума» по пьесе Сергея Ермолаева (Сиэна Екера). Режиссер постановки – фронтмен фестиваля Сергей Потапов. Единственная возможность посмотреть спектакль якутского театра представится псковичам в воскресенье, 28 ноября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе театра.

Хуума – духовный посредник между мирами богов и людей, воплощенный в стаде оленей. Пьеса современного якутского драматурга проникнута образами национальной мифологии эвенов – одного из коренных народов Якутии. Хууму можно встретить на священной земле эвенов, где и разворачивается действие спектакля. Старик-эвен, молодой якут и немая девушка находят здесь тело покончившего с собой русского зэка-беглеца. Для молодого якута наступает пора гибельных испытаний, за которыми последует возрождение.

«Спектакль насыщен впечатляющими сценами народных и современных танцев, вариаций на тему эвенского танца сээдье и особенно заинтересует поклонников пластического театра и зрителей, готовых погрузиться в пространство мифологии северных народов», - уверены в театре.

Спектакль идет на якутском языке с синхронным аудиопереводом. Билеты можно купить на официальном сайте театра.

Кроме того, ансамбль танца народов Севера того же театра познакомит псковскую публику с самобытной культурой северных народов – ритуальными танцами, завораживающими звуками древних музыкальных инструментов, горловым пением якутов. Концерт якутской песни и танца «Моя любимая Родина. Пробуждение» пройдет 29 ноября в 20:00 на большой сцене Псковского театра драмы.

С 26 ноября по 1 декабря в Псковском театре драмы состоится «Потапов-фест» – уникальный фестиваль, посвященный творчеству известного якутского режиссера театра и кино Сергея Потапова. В попытке приблизиться к пониманию необыкновенной, диковинной культуры северных народов и современных тенденций развития якутского искусства «Потапов-фест» затронет кинематограф, театр, музыку и хореографию. С афишей фестиваля можно ознакомиться по ссылке.

Организаторы мероприятия: региональное отделение ООГО «Российский фонд культуры» в Псковской области, Псковский академический театр драмы им. А. С. Пушкина (филиал Национального драматического театра России), Министерство культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия).

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«Хууму» покажут на сцене Псковского драмтеатра

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