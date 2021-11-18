Умер актёр Игорь Савочкин из «Ночного дозора»

15:22, 18 ноября 2021, ПАИ

Известный российский киноактер Игорь Савочкин умер в Москве на 58-м году жизни. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщила блогер Алеся Казанцева.

«Сейчас я узнала, что вчера ушел Игорь Савочкин. Один из тех, кто был добр ко мне в те времена, когда я начинала. Игорь работал в «Базелевсе», занимался постпродакшеном. Люди не из нашей сферы знают его как известного актера», - написала она.

Его госпитализировали несколько дней назад с жалобами на сильную боль в спине. Пока причины смерти актера неизвестны, пишет Telegram-канал Baza.

Игорь Савочкин родился 14 мая 1963 года в Саратовской области. Был актёром кино и театра, также работал в компании «Базелевс» Тимура Бекмамбетова. Фильмография Савочкина включает в себя «Ночной дозор», «Любовь под прикрытием» и «Левиафан», а также сериал «Метод».