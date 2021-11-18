В Пскове работу с неплательщиками налогов начнут с 2 декабря
С 2 декабря начнут работать с должниками по налогам. Об этом рассказала глава Пскова Елена Полонская на координационном совещании в Псковской городской Думе 18 ноября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.
Начальник межрайонной инспекции федеральной налоговой службы №1 по Псковской области Василий Гончар напомнил о необходимости уплаты имущественных налогов до 1 декабря. С 2 декабря будут формироваться пени.
Василий Гончар добавил, что проводится телефонная работа в плане собираемости налогов, направляются информационные письма. В инспекцию ведется онлайн-запись, при этом окна в зале все работают. Ведётся работа с работодателями муниципальных предприятий и учреждений по информированию сотрудников.
Елена Полонская отметила, что муниципальные, госслужащие в первых рядах должны уплачивать налоги. По её словам, все муниципальные организации получат уведомления, что в срок надо оплатить налоги.
Заместитель главы администрации Пскова Елена Жгут попросила составить списки неплательщиков после 1 декабря, чтобы можно было начать работу с должниками. «Осталось очень мало времени», - констатировала она.
Докладчик также рассказал, что в этом году есть небольшое отставание по собираемости налогов по сравнению с прошлым годом. Василий Гончар предположил, что причиной стало позднее уведомление о необходимости уплаты налогов. В этом году уведомление получили в сентябре, тогда как обычно письма приходят летом.
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