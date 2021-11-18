Восемь человек пострадали на дорогах Псковской области за семь дней

18:04, 18 ноября 2021, ПАИ

С 11 по 17 ноября пожарные и спасательные подразделения Псковской области 18 раз выезжали для оказания помощи в ликвидации последствий ДТП, в результате которых пострадало восемь человек. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

В шести случаях выезд был связан с реагированием на ДТП с участием пешеходов.

За указанный период спасатели деблокировали двух пострадавших. Необходимости в оказании доврачебной помощи не было. Также за семь дней два раза осуществлялась стабилизация транспортного средства, уточнили в пресс-службе.