Госдума смягчила получение господдержки малому и среднему бизнесу
Депутаты Государственной Думы приняли в первом чтении поправки в Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», которым предлагается смягчить ограничения на получение поддержки субъектами малого и среднего предпринимательства, допустившими незначительные нарушения порядка и условий ее оказания. Об этом сообщаетс на сайте государственой Думы.
Законопроектом предлагается сохранить существующий срок ограничений в три года на получение поддержки при нецелевом использовании средств или представлении ложных сведений и документов.
Для иных видов нарушений срок ограничений будет ограничиваться одним годом. Среди таких видов отступлений от установленного порядка, в частности, технические ошибки в документации, задолженности по аренде госимущества или не вовремя сданная отчетность.
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