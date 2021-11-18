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Экономика

Госдума смягчила получение господдержки малому и среднему бизнесу

Депутаты Государственной Думы приняли в первом чтении поправки в Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», которым предлагается смягчить ограничения на получение поддержки субъектами малого и среднего предпринимательства, допустившими незначительные нарушения порядка и условий ее оказания. Об этом сообщаетс на сайте государственой Думы.

Законопроектом предлагается сохранить существующий срок ограничений в три года на получение поддержки при нецелевом использовании средств или представлении ложных сведений и документов. 

Для иных видов нарушений срок ограничений будет ограничиваться одним годом. Среди таких видов отступлений от установленного порядка, в частности, технические ошибки в документации, задолженности по аренде госимущества или не вовремя сданная отчетность.

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