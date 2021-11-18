Военный прокурор рассказал о проходящем осеннем призыве в Псковской области

19:05, 18 ноября 2021, ПАИ

Сегодня в студии радиостанции «Седьмое небо» был в эфире старший помощник военного прокурора Псковского гарнизона Иван Зайцев.



Разговор шёл об осеннем призыве. Прокурор подчеркнул, что отсрочку или отвод от службы в армии предоставляет только призывная комиссия, и никто более. Подлог документов о здоровье призывника строго карается законом.

Уголовная ответственность при даче взятки наступает не только для того, кто берёт взятку, но и для того, кто её берёт: начинает работать статья 159 УК «Мошенничество».

Военная прокуратура Псковского гарнизона строго следит за призывом. В случае нарушения прав призывника в течение года родителям или его родственникам можно обратиться и сообщить о нарушении по телефону 74-83-06.