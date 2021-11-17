Публичные слушания по проекту бюджета Пскова на 2022 год пройдут 30 ноября

19:09, 18 ноября 2021, ПАИ

30 ноября в 18:00 в Пскове пройдут публичные слушания по проекту решения Псковской городской Думы «О бюджете города Пскова на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ОМСУ «Город Псков», публичные слушания пройдут в Городском культурном центре Пскова (площадь Победы, 1, Большой зал, 1-й этаж).

С целью соблюдения ограничительных мер участникам необходимо подать заявку на очное присутствие до 15:00 29 ноября по телефонам оргкомитета: 66-40-25, 66-71-04.

Письменные предложения и замечания к проекту публичных слушаний могут быть направлены участниками публичных слушаний в срок с 17 по 30 ноября по адресу Псков, улица Некрасова, 14 (организационный комитет по проведению публичных слушаний) и по электронной почте doc1@duma.pskov.ru.

С документами, относящимися к теме слушаний, можно ознакомиться здесь, а также в Псковской городской Думе (Псков, улица Некрасова, 14, кабинет № 15) по рабочим дням с 17 по 30 ноября 2021 года, время ознакомления — с 14:00 до 17:00.