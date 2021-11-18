Три ТОС в Воронцовской волости получили гранты

23:45, 18 ноября 2021, ПАИ

Три ТОС в Воронцовской волости получили гранты. Одино из первых ТОС, «Открытие», было создано в прошлом году в деревне Спиры Воронцовской волости.Об этом пишет газета «Островские вести».

ТОС выиграло областной грант с проектом «Чистая деревня». На полученные средства в населённом пункте построили площадки для контейнеров. Они разительно изменили местный пейзаж. Мусоросборники установили не на деревянных поддонах, а на бетонных площадках с ограждениями.

На этом не остановились. В этом году в волости создали ещё четыре ТОС — в деревнях Шики, Подмогилье, Воронцово, Погорелка. Все общественные образования участвовали в областном конкурсе, предоставив разнообразные проекты. Гранты получили Воронцовское ТОС «Возрождение» и ТОС «Мечта» из Погорелки.



«Грант «Возрождения» в размере двухсот тысяч рублей был направлен на спиливание деревьев на местном кладбище. Плюс волостная администрация на эти цели добавила 20 тысяч рублей. Спилили опасные деревья, сделали проход для потока ветра, чтобы он не упирался в стену из насаждений»,— сообщил глава Воронцовской волости Владимир Орлов.

На средства гранта ТОС «Мечта» в Погорелке построило спортивную детскую площадку.

«Получить грант на детскую спортивную площадку почти не надеялись, ведь подобные проекты предоставили многие волостные администрации Псковской области. Но мы хорошо его обосновали. Ведь в деревне много детей, которые играют в футбол на перекрёстке региональных дорог, а в качестве ворот используют автобусный павильон. К проекту приложили фотографии, подтверждающие этот факт», — рассказал руководитель сельского поселения.

Корреспондент с главой побывал на этой спортивной площадке. Мальчишек с утра было не так много, поэтому играли не в футбол, а метали мяч в баскетбольное кольцо.

Кстати, эта территория до обустройства спортивной площадки была болотистой, но её осушили, провели подсыпку. Также установлены турники, качели. По словам руководителя, работы над совершенствованием площадки будут продолжены.

Воронцовская волость и в будущем году планирует участвовать в областном конкурсе ТОС. В случае успеха будут благоустроены и другие территории.