«Псковпассажиравтотранс» запустил чат-бот в MAX с расписанием автобусов

14:58, 13 ноября 2026, ПАИ

У «Псковпассажиравтотранса» появился чат-бот в мессенджере MAX. В нём можно узнать актуальное расписание общественного транспорта в городе, сообщается в официальном канале министерства транспорта и дорожного хозяйства Псковской области.

Бот помогает удобнее пользоваться общественным транспортом в Пскове и показывает как прогноз прибытия, так и плановое расписание движения. Для начала работы нужно ввести команду «начать». Затем пользователь может ввести номер маршрута, название остановки или отправить своё местоположение со смартфона. Если указать остановку, бот покажет, какие автобусы приедут на неё в ближайшее время.

В ведомстве отметили, что сервис поможет пассажирам следить за автобусами и удобно планировать поездки. Чат-бот называется «Транспорт города Пскова». Присоединиться к нему можно по ссылке: max.ru/transport_pskov_bot.