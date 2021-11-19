30 пациентов на одного врача приходится в Псковской инфекционной больнице

09:06, 19 ноября 2021, ПАИ

В Псковской областной инфекционной больнице на одного врача приходится 27-30 пациентов. Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, об этом сообщалось на планёрке в лечебном учреждении.

Сегодня, 19 ноября, из псковского филиала инфекционной больницы планируется выписка 10 пациентов, за сутки поступили четверо с коронавирусом - все кислородозависимые.

В Великих Луках за сутки с коронавирусом госпитализированы пять человек. В частности, из Новосокольников доставили необследованного пациента, у которого к 10 суткам болезни поражение легких достигло 60%, у другого пациента поражение составило 80%. Оба пытались лечиться дома. 92-летняя великолучанка попала в больницу только на седьмые сутки от начала болезни, поражение легких - 60%.

35-летняя беременная женщина на 35-36-й неделе лежала с температурой 39 градусов дома, время от времени вызывала скорую помощь, однако рекомендованное фельдшером лечение не помогло. При обследовании выяснилось, что у женщины коронавирус, её отвезли в Псков.