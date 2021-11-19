Ребёнок пострадал в результате опрокидывания автомобиля в Невельском районе

09:41, 19 ноября 2021, ПАИ

На трассе А-122 в Невельском районе в результате опрокидывания автомобиля Ford пострадал ребёнок, передаёт корреспондент газеты «Невельский вестник».

47-летний петербуржец ехал в сторону Великих Лук, когда автомобиль занесло на скользкой дороге. В результате иномарка опрокинулась в кювет. В момент ДТП в автомобиле находились двое взрослых и ребёнок. Прибывшие медики оказали помощь девочке, которая получила ушиб руки.



Фото: Газета «Невельский вестник»



Фото: Газета «Невельский вестник»



Фото: Газета «Невельский вестник»



Фото: Газета «Невельский вестник»



Фото: Газета «Невельский вестник»









По предварительным данным, причиной ДТП могла стать летняя резина у автомобиля. На месте работали сотрудники ГИБДД. Подробности и обстоятельства произошедшего уточняются.