Ребёнок пострадал в результате опрокидывания автомобиля в Невельском районе
На трассе А-122 в Невельском районе в результате опрокидывания автомобиля Ford пострадал ребёнок, передаёт корреспондент газеты «Невельский вестник».
47-летний петербуржец ехал в сторону Великих Лук, когда автомобиль занесло на скользкой дороге. В результате иномарка опрокинулась в кювет. В момент ДТП в автомобиле находились двое взрослых и ребёнок. Прибывшие медики оказали помощь девочке, которая получила ушиб руки.
-
Фото: Газета «Невельский вестник»
-
Фото: Газета «Невельский вестник»
-
Фото: Газета «Невельский вестник»
-
Фото: Газета «Невельский вестник»
-
Фото: Газета «Невельский вестник»
По предварительным данным, причиной ДТП могла стать летняя резина у автомобиля. На месте работали сотрудники ГИБДД. Подробности и обстоятельства произошедшего уточняются.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Доверяете ли вы "Чёрным пятницам"?
18 ноября 2021
Двое мужчин незаконно добывали рыбу сетями в акватории Тёплого озера