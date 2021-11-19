Псковская инфекционная больница заполнена на 85 процентов

17:20, 19 ноября 2021, ПАИ

Псковская инфекционная больница заполнена на 85 процентов с учетом расширенного коечного фонда. Об этом Псковскому агентству информации сообщил заместитель главного врача Псковской областной инфекционной больницы по медицинской части Самир Аль-Араби.

«Изначально мы начинали с 20-ти коечной реанимации и затем расширились на 26 коек. В связи с четвертой волной COVID-19 мы были вынуждены расшириться до 50 коек», - поделился заместитель главврача.

Благодаря многофункциональности боксов, Псковская инфекционная больница может превратить каждый из них в отдельную реанимационную палату для больных с коронавирусной инфекцией за счет кислородных точек.

Возле таких точек ставят бокс, в который могут поместить аппарат для ИВЛ и всю необходимую аппаратуру для пациента, пояснил Аль-Араби. Благодаря такой многофункциональности боксов, инфекционная больница смогла расширить свой коечный фонд всего за один день.

«Нагрузка на персонал колоссально выросла, но другого выхода просто не было. Либо человеческая жизнь, либо физическая нагрузка», - добавил он. На данный момент в Псковской инфекционной больнице из 50 коек занято 44 и ожидается поступление еще троих больных.

Как уточнила заведующая отделением реанимации в Псковской областной инфекционной больнице Варвара Оконечникова, при освобождении шести коек, на их места приходит по 10 человек.

Для выписанных пациентов в больнице есть специально оборудованный зал ожидания, где пациенты могут подождать, когда их заберут родственники или сотрудники скорой помощи доставят их домой.