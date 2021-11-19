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Экономика

Владимир Зубов переизбран президентом Торгово-промышленной палаты Псковской области

Владимир Зубов переизбран президентом Торгово-промышленной палаты Псковской области на следующий срок 5 лет. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с IV съезда союза, который проходит 19 ноября.

Решение было принято единогласно. Правление ТПП РФ кандидатуру Владимира Зубова также единогласно поддержало. Вице-президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Максим Фатеев в режиме видеосвязи попросил собравшихся проголосовать «за». Он выразил Владимиру Зубову благодарность за активную деятельность. «Все наши совместные усилия направлены на защиту интересов предпринимателей», - сказал Максим Фатеев и пожелал Владимиру Зубову успехов во всех начинаниях, новых достижений и здоровья.

Владимир Зубов поблагодарил за оценку работы и высказанные рекомендации. «Спасибо большое за доверие, всегда приятно работать, когда есть ответная реакция и взаимопонимание», - обратился он к коллегам. 

Владимир Зубов возглавляет ТПП с 1994 года. До этого он работал в комитете ВЛКСМ Псковского филиала Ленинградского политехнического института, в органах внутренних дел Псковской области, в Псковском райкоме КПСС, был командиром областного штаба студенческих отрядов Псковского обкома ВЛКСМ и директором молодежной фирмы «ПсковстудТруд».

Владимир Зубов родился 26 апреля 1962 года в деревне Жудилово Унечского района Брянской области. В 1985 году окончил факультет автоматизации и вычислительной техники Псковского филиала Ленинградского политехнического института им. М. И. Калинина, квалификация — инженер-системотехник. В 1986-1987 годах проходил обучение на высших курсах МВД СССР в Киевe. В 1994 году проходил стажировку на экономическом отделении университета в Нью-Йорке по специализации «Региональное экономическое развитие». В 1998 году обучался в Швеции по программе «Новые менеджеры для России».

Награжден дипломом Правления ТПП РФ «За большой вклад в развитие экономики Псковской области и укрепление деловых связей с зарубежными партнерами».

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