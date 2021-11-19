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Страна и мир

Новый год в Нидерландах второй раз подряд пройдёт без фейерверков

Фейерверков в Нидерландах в Новый год не будет. Фото Telegram

Власти Нидерландов из-за коронавируса приняли решение второй год подряд не разрешать пускать фейерверки на Новый год, сообщает Associated Press.

Запрет призван «максимально предотвратить дополнительную нагрузку на здравоохранение, правоохранительные органы и службы быстрого реагирования», заявило сегодня правительство государства.

В прошлом году количество людей, получивших лечение от травм, связанных с фейерверками, снизилось на 70 %, что стало долгожданным облегчением для голландских больниц, и без того перегруженных пациентами с COVID-19.

Ранее ПАИ писало, что решение о проведении салюта в Великих Луках будет согласовано с Управлением Роспотребнадзора по Псковской области исходя из складывающейся на тот момент эпидемиологической ситуации.

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