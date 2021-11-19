Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В Пскове скоропостижно скончалась педагог лицея № 10 Ирина Ким

Скончалась педагог изобразительного искусства Ирина Ким. Фото из соцсети «ВКонтакте»

Учитель изобразительного и искусства и черчения МАОУ «Лицей экономики и основ предпринимательства № 10» города Пскова Ирина Ким скоропостижно скончалась сегодня вечером после перенесённых двух внеплановых операций, сообщают коллеги педагога.

«Ирине Павловне было 57 лет. Никто из нас и предположить не мог такого внезапного и раннего ухода. Педагог по призванию, с большим стажем, любившая учеников, свою профессию, служившая нашему лицею несколько десятилетий, Ирина Павловна была творческой личностью, никогда не сдававшейся, никогда не уступавшей ни трудностям жизни, ни болезням. Бессменный лидер профсоюзной организации лицея, Ирина Павловна умела сплотить вокруг себя учителей, была центром, объединявшим нас и в праздники, и в трудные для учительской профессии времена. Скромный, честный, мудрый человек, никогда не умевшая обижать и обижаться, Ирина Павловна любила жизнь и излучала эту любовь к жизни, была примером доброты, терпения, силы, открытости, честности, чуткости, неравнодушия к людям. И сейчас невозможно подобрать слова, чтобы выразить степень горя и отчаяния от такой невероятной потери.

Мы выражаем глубочайшие соболезнования дочерям и внукам Ирины Павловны — ученикам нашего лицея, ученикам своей мамы и бабушки. Светлая память об Ирине Павловне навсегда останется с нами...» — написали коллеги педагога в соцсетях.

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Доверяете ли вы "Чёрным пятницам"?
Проголосовать >>>

19 ноября 2021

В псковском торговом центре «Рубин» открывается новый пункт вакцинации
19 ноября 2021

Появились первые фотографии квартиры певицы Марины Хлебниковой после пожара
19 ноября 2021

Воспитанникам псковского детского сада «Журавлик» вручили яркие учебные пособия
19 ноября 2021

В Пскове скоропостижно скончалась педагог лицея № 10 Ирина Ким
19 ноября 2021

О профсоюзных гарантиях и льготах рассказали коллективу «Псковжилстроя»

19 ноября 2021

Студенты из Псковской области стали победителями конкурса «Большая перемена»
19 ноября 2021

«Главная тема с Надеждой Назаренко»: как устроен Псковский COVID-центр?
19 ноября 2021

Участок трассы Р-23 на границе Ленинградской и Псковской областей расширят до четырёх полос

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...