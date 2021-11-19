В Пскове скоропостижно скончалась педагог лицея № 10 Ирина Ким

21:42, 19 ноября 2021, ПАИ

Учитель изобразительного и искусства и черчения МАОУ «Лицей экономики и основ предпринимательства № 10» города Пскова Ирина Ким скоропостижно скончалась сегодня вечером после перенесённых двух внеплановых операций, сообщают коллеги педагога.

«Ирине Павловне было 57 лет. Никто из нас и предположить не мог такого внезапного и раннего ухода. Педагог по призванию, с большим стажем, любившая учеников, свою профессию, служившая нашему лицею несколько десятилетий, Ирина Павловна была творческой личностью, никогда не сдававшейся, никогда не уступавшей ни трудностям жизни, ни болезням. Бессменный лидер профсоюзной организации лицея, Ирина Павловна умела сплотить вокруг себя учителей, была центром, объединявшим нас и в праздники, и в трудные для учительской профессии времена. Скромный, честный, мудрый человек, никогда не умевшая обижать и обижаться, Ирина Павловна любила жизнь и излучала эту любовь к жизни, была примером доброты, терпения, силы, открытости, честности, чуткости, неравнодушия к людям. И сейчас невозможно подобрать слова, чтобы выразить степень горя и отчаяния от такой невероятной потери.

Мы выражаем глубочайшие соболезнования дочерям и внукам Ирины Павловны — ученикам нашего лицея, ученикам своей мамы и бабушки. Светлая память об Ирине Павловне навсегда останется с нами...» — написали коллеги педагога в соцсетях.



