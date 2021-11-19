Представительница народа сето Хелью Маяк стала лауреатом Всероссийской премии «Гордость нации»
Председатель Печорской районной общественной организации «Этнокультурное общество народа сето» Хелью Маяк вошла в число победителей II Всероссийской общественной премии «Гордость нации – 2021». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации Псковской области. Решением конкурсной комиссии она заняла второе место в номинации «За вклад в сохранение и развитие культуры народов России (народное творчество, национальные виды спорта, народные промыслы и ремёсла, этническая мода и этнический туризм)».
В выставочном центре «Экспоцентр» сегодня прошла торжественная церемония награждения.
«Это большое внимание к маленькому народу сето. Мы рады, что не потерялись в такой огромной стране, как Россия. Подобное признание для нас очень важно и значимо, и это далеко не только моя заслуга», — подчеркнула Хелью Маяк по итогам церемонии. Она также поблагодарила власти региона за всестороннюю поддержку, которая оказывается её малочисленному народу на родной земле.
Хелью Маяк рассказала, что поездка в Москву для неё оказалась очень насыщенной. Помимо ряда культурных мероприятий, состоялась встреча с руководством Федерального агентства по делам национальностей и с представителями Общественной палаты Российской Федерации, где были затронуты вопросы этнокультурного развития, реализации государственной национальной политики, укрепления единства российской нации.
Всего на соискание премии в этом году было подано более 900 заявок из 85 регионов всех федеральных округов.
Напомним, что конкурс на соискание премии проводится Домом народов России в партнёрстве с Общероссийской общественной организацией «Ассамблея народов России» при поддержке Федерального агентства по делам национальностей, Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям, Государственной Думы РФ, Общественной палаты РФ.
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