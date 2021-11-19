Появились первые фотографии квартиры певицы Марины Хлебниковой после пожара
В интернете опубликовали первые фотографии сгоревшей квартиры певицы Марины Хлебниковой. Сейчас так выглядит второй этаж.
Певица находится в коме и подключена к аппарату ИВЛ. В крови пострадавшей медики обнаружили алкоголь, сообщает Telegram-канал «112».
Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём. По предварительной версии, Марина Хлебникова заснула с сигаретой.
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