Появились первые фотографии квартиры певицы Марины Хлебниковой после пожара

22:52, 19 ноября 2021, ПАИ

В интернете опубликовали первые фотографии сгоревшей квартиры певицы Марины Хлебниковой. Сейчас так выглядит второй этаж.

Певица находится в коме и подключена к аппарату ИВЛ. В крови пострадавшей медики обнаружили алкоголь, сообщает Telegram-канал «112».

Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём. По предварительной версии, Марина Хлебникова заснула с сигаретой.