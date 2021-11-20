Умер народный артист России Валерий Гаркалин

13:02, 20 ноября 2021, ПАИ

Народный артист России Валерий Гаркалин скончался на 68-м году жизни, сообщил телеканал «Россия 24».

Валерий Гаркалин умер в больнице, где проходил лечение. О его госпитализации с коронавирусом сообщалось в начале октября.

«Он был выдающимся и любимым актёром и педагогом. Одним из важнейших столпов на нашем факультете эстрады», – сказал ректор Российского института театрального искусства – ГИТИСа Григорий Заславский.

Валерий Гаркалин родился 11 апреля 1954 года в Москве. В 1988 году окончил факультет эстрады и массовых представлений ГИТИСа. Среди его наиболее известных киноработ: Федор Дежкин в многосерийном фильме «Белые одежды» по роману Владимира Дудинцева (1992 год), братья-близнецы Василий Кроликов, Иннокентий Шниперсон, Роман Алмазов и Патрик Кроликоу в комедии «Ширли-мырли» (1995 год), Николай Крышкин в фильме «Бедная Саша» (1997 год), Кромин в комедийной мелодраме «Ландыш серебристый» (2000 год) и других. Актер снялся более чем в 70 фильмах и сериалах.