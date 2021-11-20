На 16% выросло производство молока в КФХ Псковского района

14:53, 20 ноября 2021, ПАИ

1065 тонн молока произвели крестьянские (фермерские) хозяйства Псковского района за 10 месяцев 2021 года. Это на 149 тонн, или на 16 %, больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе районной администрации.

Лидерами по приросту объёма производства молока являются КФХ Сафаровой Л. Ю. (96 %), КФХ Овсянниковой А. В. (11 %), КФХ Моисеева Г. А. (6 %).

Производство молока увеличилось как за счёт роста продуктивности коров, так и за счёт увеличения численности поголовья.

Продуктивность дойного стада за 10 месяцев составляет 4 652 литра молока, что больше прошлогоднего уровня на 387 литров.

Всего в крестьянских (фермерских) хозяйствах Псковского района имеется 660 голов крупного рогатого скота, из них 240 коров. Поголовье крупного рогатого скота увеличилось по сравнению с уровнем прошлого года на 16 %, коров – на 12 %.

На перерабатывающие предприятия реализовано 764 тонны молока в зачётном весе, что на 66 тонн больше уровня прошлого года.

Кроме молока КФХ реализовали 28 тонн мяса крупного рогатого скота в живом весе.