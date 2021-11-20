Псковским учащимся предлагают поучаствовать в викторине
Онлайн-викторину «Здоровый образ жизни – это личный успех каждого!» для учащихся 8–10-х классов школ и 1–2-х курсов профессиональных образовательных учреждений организовало управление по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области в рамках проведения второго этапа межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России – 2021».
Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, для участия в викторине необходимо вступить в группу «Антинаркотическое добровольчество Псковской области» в социальной сети «ВКонтакте». После этого нужно будет ответить на вопросы трёх блоков викторины, размещённых на стене группы. Ответы необходимо направить личным сообщением в группу в срок до 22 ноября.
Подведение итогов состоится 24 ноября в вышеуказанной группе в социальной сети «ВКонтакте». В качестве победителей определят трёх участников, которые первыми дали правильные ответы. Победителей наградят сертификатами участника и подарками.
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