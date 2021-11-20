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Происшествия

19 ДТП с участием детей и подростков произошло в Пскове за 10 месяцев

С января по октябрь 2021 года в Пскове произошло 19 дорожно-транспортных происшествий с участием детей и подростков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ГИБДД УМВД России по городу Пскову.

Во всех зафиксированных ДТП пострадали 19 несовершеннолетних. При этом только с 15 по 18 ноября в Пскове произошло три дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали трое несовершеннолетних.

Отмечается, что частыми причинами несчастных случаев с детьми становятся переход проезжей части перед близко движущимся транспортом, неожиданный выход из-за стоящего автомобиля, переход дороги не по пешеходному переходу, а также недисциплинированность водителей транспортных средств, грубо нарушающих правила дорожного движения.

«Участникам дорожного движения необходимо в корне изменить свое отношение к требованиям безопасности. Важно понять, что за каждой сломанной жизнью стоят еще искалеченные судьбы родных и близких. Давайте помнить о своей ответственности за себя и других людей и делать все, чтобы исключить возможность дорожных трагедий», – призвали псковичей в ГИБДД.

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