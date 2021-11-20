«Псковская сводка», выпуск от 20 ноября
Новый выпуск видеопроекта Псковского агентства информации «Псковская сводка» вышел в эфир сегодня, 20 ноября, в 17:00.
Все выпуски проекта можно увидеть на портале Псковского агентства информации, в YouTube-канале ПАИ, а также в официальной группе агентства в социальной сети «ВКонтакте» и Telegram-канале «Псковская сводка».
Новости, фотографии и видеозаписи присылайте на электронную почту pravovoi.mc@gmail.com.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Доверяете ли вы "Чёрным пятницам"?
20 ноября 2021
Публикуем видео с места ДТП в Великих Луках, где один человек погиб при столкновении двух автомобилей