Хозпостройка сгорела в пыталовской деревне

10:37, 09 июля 2026, ПАИ

Пожар в хозяйственной постройке произошёл в деревне Бартули Пыталовского района 8 июля, сообщили ПАИ в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Возгорание произошло в 10:07, на месте работали пять специалистов областной пожарной охраны и две единицы техники.

Предположительной причиной пожара назван аварийный режим работы электрического оборудования и сетей вследствие короткого замыкания. Постройка сгорела полностью.