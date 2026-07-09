Хозпостройка сгорела в пыталовской деревне
Пожар в хозяйственной постройке произошёл в деревне Бартули Пыталовского района 8 июля, сообщили ПАИ в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
Возгорание произошло в 10:07, на месте работали пять специалистов областной пожарной охраны и две единицы техники.
Предположительной причиной пожара назван аварийный режим работы электрического оборудования и сетей вследствие короткого замыкания. Постройка сгорела полностью.
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