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Как зарождалось телевидение в Пскове, рассказал государственный архив Псковской области

Фото: государственный архив Псковской области

В преддверии Всемирного дня телевидения, который отмечают 21 ноября, государственный архив Псковской области напомнил жителям региона об истории телевидения в Пскове.

В соответствии с распоряжением Совета Министров РСФСР от 17 февраля 1958 года №638-р исполнительный комитет областного Совета депутатов трудящихся решил построить так называемый малый телевизионный центр в Пскове.

В планах строительство было намечено на 1958-1959 годы, сдача радиорелейной линии Псков-Валга — на 1959-1960 годы. («О строительстве в г. Пскове малого телевизионного центра». (Решение №114) ГАПО. Р-903.Оп.1. Д.1191. Л. 307-308)

Обратите внимание на документ: «за счет средств местного бюджета и долевого участия организаций и предприятий города Пскова». Размер долевого участия был определен Псковским ГК КПСС. И кроме того, было рекомендовано «руководителям областных отделов управлений, организаций и предприятий города Пскова совместно с общественными организациями обсудить вопрос о трудовом участии коллективов, организаций и предприятий в строительстве телецентра».

Как следует из решения Исполкома Псковского областного Совета депутатов трудящихся «Об организации студии телевидения при Псковской областной редакции радиовещания» (Решение №337. Принято 15 сентября 1960 г. ГАПО. Р-903.Оп.1. Д.1309. Л. 387-388), первым руководителем студии телевидения был назначен Геннадий Александрович Леднев.

  • История телевидения в Пскове
    Фото: Государственный архив Псковской области
  • История телевидения в Пскове
    Фото: Государственный архив Псковской области
  • История телевидения в Пскове
    Фото: Государственный архив Псковской области
  • История телевидения в Пскове
    Фото: Государственный архив Псковской области
  • История телевидения в Пскове
    Фото: Государственный архив Псковской области

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