Аналитики назвали самые бюджетные направления в новогодние праздники

21:00, 20 ноября 2021, ПАИ

Аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip назвали самые бюджетные направления в новогодние праздники, пишет «Известия».

Москвичам и гостям столицы выгоднее всего отправиться в новогодние праздники в Санкт-Петербург (билет обойдётся от 1 250 рублей на человека в одну сторону), Сочи (1 400 рублей), Владикавказ и Минеральные Воды (по 1 900 рублей). Минимум 2 000 рублей будет стоить перелёт в Уфу, Ульяновск или Казань, а 2 100 рублей — в Калининград.

Петербуржцам перелёт в Москву обойдётся в сумму от 1 000 рублей, во Владикавказ — от 2 000 рублей, в Минеральные Воды — от 2 200 рублей. 2 300 рублей нужно будет заплатить за билет до Мурманска и 2 400 рублей — до Сочи.

Жителям Екатеринбурга дешевле отправиться в Тюмень (от 1 200 рублей), Ханты-Мансийск и Ижевск (по 1 750 рублей), а также Сургут (от 1 900 рублей). Перелёт до Москвы будет стоить от 2 100 рублей, в Оренбург — от 2 400 рублей.

Из Краснодара выгоднее всего добраться в новогодние праздники в Волгоград (1 000 рублей), Москву и Минеральные Воды (билеты по 1 200 рублей), а также в Астрахань и Махачкалу (билеты по 1 650 рублей). Также в топе бюджетных направлений Симферополь (от 2 000 рублей) и Санкт-Петербург (от 2 200 рублей).

Билет на самолёт из Уфы в Москву будет стоить от 1 250 рублей, в Волгоград — от 1 500 рублей, в Сочи — от 1850 рублей. Долететь до Екатеринбурга можно за 1 950 рублей, до Санкт-Петербурга — за 2 000 рублей.