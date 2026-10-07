«Псковская область продолжит работать с полной отдачей»: Борис Елкин поздравил Владимира Путина с днём рождения

10:24, 07 октября 2026, ПАИ

Сегодня, 7 октября, день рождения президента России Владимира Путина. От имени депутатов Законодательного Собрания Псковской области главу государства поздравил с праздником председатель регионального парламента Борис Елкин.

Он отметил, что благодаря решениям президента и его поддержке Псковская область за последние годы серьёзно изменилась. По национальным проектам и государственным программам в инфраструктуру региона привлекли значительные средства, а по уровню достижения показателей нацпроектов область входит в число лидеров в стране.

«За этим – конкретные дела: новые школы и детские сады, отремонтированные дороги, обновлённая коммунальная инфраструктура, поддержка участников СВО и их семей. В регионе создаётся Центр адаптивной физической культуры и спорта для ветеранов – объект, который сейчас особенно нужен нашим бойцам», – подчеркнул Борис Елкин в своём канале в мессенджере MAX.

Председатель Заксобрания Псковской области пожелал главе государства крепкого здоровья, энергии и новых успехов в служении России. «Псковская область продолжит работать с полной отдачей на благо нашей страны», – заключил он.