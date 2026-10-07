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Общество

Экзамен на права с марта 2027 года будут сдавать под камерами

С 1 марта 2027 года правила сдачи теоретического экзамена на водительские права изменятся. Кандидатов начнут фотографировать, а в аудиториях установят системы аудио- и видеозаписи. Об этом РИА Новости сообщил член Общественной палаты РФ Александр Холодов.

Фото: ПАИ

Часть новых требований действует уже с 12 мая 2026 года. Во время экзамена запрещено пользоваться средствами связи и электронными устройствами. Кроме того, практический экзамен должны назначить не позднее чем через 60 дней после сдачи теории.

Изменятся и правила, связанные с медицинской справкой. Если сведения о действующем медзаключении уже есть в единой базе, предоставлять саму справку не потребуется. Если срок её действия закончится во время экзаменов, кандидат сможет завершить их, но получить водительские права сможет только после оформления нового заключения.

Также водителям напоминают, что удостоверение необходимо менять после окончания срока действия, утраты или хищения, смены фамилии, а также при изменениях в состоянии здоровья, влияющих на возможность управления автомобилем. Заменить права придётся и в случае их износа, если невозможно прочитать указанные в них сведения.

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