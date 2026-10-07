Сотрудники УФСИН привезли помощь 120 животным в псковский приют

09:18, 07 октября 2026, ПАИ

Сотрудники УФСИН России по Псковской области провели благотворительную акцию «Для пушистых хвостиков», сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

Для подопечных зооприюта «Лесопилка» собрали сухой и влажный корм, крупы, мясные консервы, продуктовые наборы, предметы обихода и медикаменты. Сейчас в приюте находятся около 120 кошек и собак.

Сотрудники ведомства не только передали помощь, но и пообщались с животными, подарив им внимание и заботу. В приюте рассказали гостям о судьбах своих подопечных и поблагодарили их за поддержку.