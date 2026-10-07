Псковские полицейские оперативно помогли добраться до медучреждения мужчине с признаками инсульта

09:35, 07 октября 2026, ПАИ

Экипаж отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции УМВД России по городу Пскову в экстренном порядке сопроводил автомобиль с тяжелобольным в медицинское учреждение. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

При несении службы на улице Юбилейной в Пскове сотрудники полиции увидели в автопотоке две машины, которые вызывали беспокойство своим хаотичным движением. Было принято решение об их немедленной остановке. Оказалось, что в салоне одного из автомобилей находился пассажир с явными признаками инсульта.

Полицейские незамедлительно передали информацию дежурному и, включив специальные звуковые сигналы и проблесковые маячки, оперативно сопроводили автомобиль до приёмного отделения больницы, где передали пациента медицинскому персоналу.

Ранее сообщалось, что принявшие роды великолукские полицейские встретили маму и малыша из перинатального центра.