21 ноября отмечается Всемирный день приветствий

09:39, 21 ноября 2021, ПАИ

21 ноября отмечается Всемирный день приветствий, сообщает calend.ru. Его главная цель — обратить внимание широкой общественности на важность личного общения для сохранения мира. Ведь только посредством доброго общения, а не применяя силу, можно решить практически любые конфликты.

Этот праздник приветствий придумали в 1973 году два брата-американца, Майкл и Брайен Маккомак, в самый разгар холодной войны в ответ на конфликт между Египтом и Израилем. День был необходим как знак протеста против усиления международной напряжённости.

«Нужен простой, но эффективный поступок», — решили братья и отправили письма с радушными приветствиями во все концы мира. Они никому не навязывали своих идей борьбы за мир во всём мире и снижения международной напряжённости. Они лишь просили адресата поприветствовать ещё кого-нибудь,

Эта идея была поддержана в более 180 странах. С тех пор Всемирный день приветствий отмечают и граждане всех профессий и возрастов, и крупные политические лидеры, и промышленные магнаты, и всемирно известные личности кино и телевидения.