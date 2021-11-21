Новый пункт вакцинации от коронавируса открылся в Пскове

10:17, 21 ноября 2021, ПАИ

21 ноября в торговом центре «Рубин» в Пскове откроется новый пункт вакцинации от коронавируса, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram.

В будние дни пункт вакцинации на улице Труда, 54 будет работать с 10:00 до 20:00. В выходные псковичи смогут привиться от коронавирусной инфекции с 12:00 до 18:00.