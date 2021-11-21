Михаил Ведерников поблагодарил сотрудников налоговых органов за профессионализм и внимание к людям

11:22, 21 ноября 2021, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил работников и ветераны налоговых органов с профессиональным праздником, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Глава области подчеркнул, что перед сотрудниками налоговой службы стоят непростые и ответственные задачи. От результатов их работы зависит формирование областного и федерального бюджетов, финансовое обеспечение государственных и муниципальных учреждений, повышение налоговой грамотности граждан и развитие экономики.

«В налоговых органах Псковской области трудятся высокопрофессиональные и целеустремленные специалисты, которые уверенно стоят на страже государственных интересов, - подчеркнул Михаил Ведерников. - Благодарю вас за ответственность, постоянное совершенствование своей работы, внедрение цифровых сервисов и современных технологий, а также за внимание к людям. Выражаю слова признательности ветеранам службы, которые создали фундамент работы налоговых органов и сегодня передают накопленные знания своим преемникам.

Уверен, высокая компетентность, добросовестность и опыт работников налоговой службы будут и впредь способствовать выполнению поставленных перед ведомством задач и повышать благосостояние жителей Псковской области.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия, семейного счастья, стабильной и плодотворной работы на благо региона и страны!»