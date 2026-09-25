На стройплощадках в Пскове выявили двух бывших мигрантов, уклонявшихся от воинского учёта

20:15, 25 сентября 2026, ПАИ

Очередной рейд по выявлению бывших мигрантов, скрывающихся от исполнения воинского долга, прошёл на стройплощадках в Пскове. Мероприятия провели сотрудники военного следственного отдела СК России по Псковскому гарнизону. Об этом сообщает «Псковская сводка» в своём канале в MAX.

В ходе оперативно-профилактических мероприятий проверялись граждане мужского пола, прибывшие из-за рубежа и вступившие в гражданство Российской Федерации, но не вставшие на воинский учёт.

В результате проверено 12 граждан. Среди них выявлены два гражданина призывного возраста, которые не состояли на воинском учёте. Их доставили в военный комиссариат для проверки и решения вопроса о постановке на воинский учёт.

Всем гражданам рассказали о правовой ответственности за нарушение миграционного законодательства, а также о праве поступления на военную службу по контракту или трудоустройства в качестве гражданского персонала в ВС РФ.