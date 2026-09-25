Михаил Ведерников посетил место дислокации мобильных огневых групп отряда «Барс»

18:55, 25 сентября 2026, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников посетил место дислокации мобильных огневых групп отряда «Барс», которые обеспечивают прикрытие и защиту критических объектов региона от воздушного нападения. Об этом он сообщил в своём канале в MAX.

Глава региона отметил, что бойцам предоставлены достойное денежное содержание, комфортные условия проживания, экипировка и питание. Группы обеспечены специально оборудованными автомобилями, оружием и современными техническими средствами.

«Благодарю за осознанный выбор в пользу защиты нашей Псковской области. Мы будем и дальше оказывать всю необходимую поддержку тем, кто защищает наше небо», – сказал губернатор.

Губернатор добавил, что набор в территориальный отряд «Барс» продолжается. Желающих вступить в ряды защитников обучат и обеспечат всем необходимым. Отряд создан для решения задач исключительно на территории Псковской области.