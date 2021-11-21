В Ленинградской области из багажника автомобиля после аварии выпал труп

14:00, 21 ноября 2021, ПАИ

В Ленинградской области из багажника автомобиля после ДТП выпал труп мужчины, сообщает 47news. Mitsubishi Galant, в которой перевозили тело, врезалась в отбойник на трассе А-121 «Сортавала», в итоге он оказался на дороге.

Водитель и двое пассажиров попытались скрыться, но полиция их задержала. Убитым оказался 50-летний уроженец Еревана Аркади Казинян, который жил в Санкт-Петербурге.

С убитым расправились в гаражном кооперативе «Лагуна» в Санкт-Петербурге. Подозреваемые собирались отвезти тело жертвы в лес и закопать: в автомобиле нашли лопату и мешки.

Задержанных допрашивают следователи.

