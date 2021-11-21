С 2022 года в России увеличат прожиточный минимум

18:09, 21 ноября 2021, ПАИ

В следующем году прожиточный минимум на человека в России изменится. Об этом говорится в поправках, внесённых президентом РФ Владимиром Путиным в проект федерального бюджета на 2022–2024 годы, которые также поддержали в Государственной Думе, пишут «Известия».

Согласно утверждённым изменениям, для трудоспособного населения прожиточный минимум будет составлять 13 793 рубля, для пенсионеров — 10 882 рубля, а для детей — 12 274 рубля.

Сейчас сумма прожиточного минимума на душу населения составляет 11 653 рубля. При этом у трудоспособных граждан это 12 702 рубля, у детей — 11 303 рубля, для россиян пенсионного возраста — 10 022 рубля.

Помимо изменения суммы прожиточного минимума были приняты ещё две предложенные главой государства поправки: одна касается сводной бюджетной росписи федерального бюджета, а вторая предусматривает возможность Правительства РФ оперативно распределять данные средства между регионами.