Экономист отметил, что курс рубля имеет шансы укрепиться

18:39, 21 ноября 2021, ПАИ

Старший экономист аналитического управления «Открытие Research» банка «Открытие» Максим Петроневич рассказал в беседе с агентством «Прайм», что в ближайшее время рубль ждёт укрепление.

Экономист отметил, что российская валюта имеет шансы укрепиться. Так, в пользу рубля складывается баланс поступления валюты как от торговых, так и спекулятивных операций.

Кроме того, традиционное снижение импорта обусловит дальнейший рост сальдо торгового баланса на фоне сохранения высоких цен на основные товары российского экспорта. Объёмы экспорта нефти и газа, как ожидается, будут только возрастать.

В то же время на фоне газового кризиса аутсайдером по отношению к позициям доллара и рубля окажется евро, добавил экономист.