Как зарабатывают мошенники во время распродаж, рассказал эксперт

22:41, 21 ноября 2021, ПАИ

Хорошо заработать во время распродаж входит в планы не только магазинов, но и мошенников: для этого они создают подложные сайты популярных магазинов, где собирают данные банковских карт своих жертв, рассказал РИА Новости директор департамента кибербезопасности банка «Зенит» Олег Волков.

Он отметил, что количество атак мошенников возрастает в черную пятницу. Чаще злоумышленники используют подложные сайты популярных магазинов, обещая огромные скидки при условии оплаты товара онлайн. На таких сайтах размещена форма онлайн оплаты, которая визуально похожа на известные платежные сервисы. Как только покупатель вводит карточные данные на странице, мошенники сразу получают их, включая секретный код, а после продают в даркнете.

Эксперт посоветовал покупателям, чтобы не стать жертвой мошенников, проверять имена ссылок, куда ведет реклама - разница в написании может отличаться в одну букву, или вместо буквы «О» подставлена цифра «0».

Волков добавил, что, если в названии сайта присутствуют какие-то дополнительные символы, слова или некоммерческие доменные зоны (.org, .info и тому подобное), то стоит избегать покупок на таких сайтах.