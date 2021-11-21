Игорь Иванов: Налоговая служба – залог безопасности и развития государства

13:28, 21 ноября 2021, ПАИ

Председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов от имени профсоюзного движения Псковской области поздравил работников налоговых органов с профессиональным праздником. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе облсовпрофа.

«Налоговая служба – залог безопасности и развития государства. Благодаря вам пополняются бюджеты всех уровней, решаются социальные и экономические задачи», – подчеркнул Игорь Иванов.

О также заметил, что в любой стране налоговые органы – одна из ключевых структур, которая стоит в основе благополучного функционирования государства.

«В налоговых органах Российской Федерации работают ответственные, профессиональные и опытные специалисты. От вашего внимания, настойчивости, непримиримости к нарушениям зависят наполнение бюджета страны, предпринимательская активность, инвестиционный климат и стабильность экономики нашей Родины. Желаем всем сотрудникам здоровья, благополучия и достижения новых профессиональных высот», – заключил председатель Псковского облсовпрофа.