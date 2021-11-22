Цифровизацию малого и среднего бизнеса обсуждают в медиацентре ПАИ (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ)

12:10, 22 ноября 2021, ПАИ

22 ноября в медиацентре ПАИ проходит пресс-конференция, посвящённая поддержке цифровизации малого и среднего бизнеса в рамках федерального проекта «Цифровые технологии» национального проекта «Цифровая экономика».

Исполняющий обязанности начальника Управления цифрового развития и связи администрации Псковской области Виталий Рахманов и руководитель Центра «Мой бизнес» Анастасия Иванова расскажут, как идёт реализация нацпроекта «Цифровая экономика» в регионе и какие существуют меры поддержки по цифровизации малого и среднего бизнеса.