Цифровизацию малого и среднего бизнеса обсуждают в медиацентре ПАИ (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ)
22 ноября в медиацентре ПАИ проходит пресс-конференция, посвящённая поддержке цифровизации малого и среднего бизнеса в рамках федерального проекта «Цифровые технологии» национального проекта «Цифровая экономика».
Исполняющий обязанности начальника Управления цифрового развития и связи администрации Псковской области Виталий Рахманов и руководитель Центра «Мой бизнес» Анастасия Иванова расскажут, как идёт реализация нацпроекта «Цифровая экономика» в регионе и какие существуют меры поддержки по цифровизации малого и среднего бизнеса.
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Цифровизацию малого и среднего бизнеса обсуждают в медиацентре ПАИ (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ)
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