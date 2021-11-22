Более 55 тысяч человек вылечились от COVID-19 в Псковской области
259 человек вылечились от коронавирусной инфекции COVID-19 в Псковской области за сутки. Всего выздоровело 55 109 пациентов, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.
За сутки коронавирус подтвердили у 267 человек в регионе, всего COVID-19 заразилось 64 340 жителей Псковской области.
Умерло 1 025 инфицированных коронавирусом человек. Специалисты провели 646 962 исследования на коронавирус (за сутки – 1 068).
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