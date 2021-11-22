Более 55 тысяч человек вылечились от COVID-19 в Псковской области

07:25, 22 ноября 2021, ПАИ

259 человек вылечились от коронавирусной инфекции COVID-19 в Псковской области за сутки. Всего выздоровело 55 109 пациентов, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

За сутки коронавирус подтвердили у 267 человек в регионе, всего COVID-19 заразилось 64 340 жителей Псковской области.

Умерло 1 025 инфицированных коронавирусом человек. Специалисты провели 646 962 исследования на коронавирус (за сутки – 1 068).