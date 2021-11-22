Два человека пострадало в результате ДТП на трассе Р-51

09:57, 22 ноября 2021, ПАИ

Два человека пострадало в результате ДТП на трассе Р-51, сообщили в пресс-службе ГИБДД России по Псковской области.

Авария произошла 20 ноября в 23:44 на 249-м километре трассы Шимск - Старая Русса - Локня - Великие Луки. По предварительной информации, 41-летний водитель автомобиля «Рено Логан» превысил скорость и не справился с управлением, в результате чего машина съехала в кювет.

В результате ДТП пострадал водитель и 47-летняя пассажирка. Водитель на момент аварии был трезв.