На популярных маршрутах из псковского аэропорта планируют увеличить пассажиропоток вдвое

10:25, 22 ноября 2021, ПАИ

Вдвое планируют увеличить пассажиропоток на популярных маршрутах из аэропорта Пскова. Об этом сообщил директор аэропорта Артём Тарасов в эфире программы «Псковский телеграм Online» 22 ноября.

Направления из Пскова в Симферополь, Анапу и Минеральные Воды останутся и на следующий год. Директор аэропорта отметил, что эти направления будут расширяться путём увеличения частот (вылеты самолётов будут чаще двух раз в неделю) либо путём изменения типа воздушного суда.

«Планируем поставить Sukhoi Superjet, чтобы увеличить пассажиропоток в два раза», - отметил Артём Тарасов.