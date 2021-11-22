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Общество

На популярных маршрутах из псковского аэропорта планируют увеличить пассажиропоток вдвое

Вдвое планируют увеличить пассажиропоток на популярных маршрутах из аэропорта Пскова. Об этом сообщил директор аэропорта Артём Тарасов в эфире программы «Псковский телеграм Online» 22 ноября.

Направления из Пскова в Симферополь, Анапу и Минеральные Воды останутся и на следующий год. Директор аэропорта отметил, что эти направления будут расширяться путём увеличения частот (вылеты самолётов будут чаще двух раз в неделю) либо путём изменения типа воздушного суда.

«Планируем поставить Sukhoi Superjet, чтобы увеличить пассажиропоток в два раза», - отметил Артём Тарасов.

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