Новую детскую площадку установят в Пскове к концу ноября
Во дворе дома № 75 на Рижском проспекте в Пскове начались работы по установке новой детской и спортивной площадки. Подрядчик завершил проектные работы и теперь приступает к подготовке территории под установку элементов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Пскова.
Территория будет поделена на три зоны. Для детей дошкольного возраста установят качели, горки, карусель-велотренажёр и песочницу. Для детей старшего возраста предусмотрен большой игровой комплекс и качели. Для занятий спортом предназначена зона с эллиптическим тренажёром, комплексом турников, рукоходом «змейка» и брусьями. Во дворе также поставят скамейки и урны.
Современный комплекс появится в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды».
Заказчиком выступает управление городского хозяйства администрации Пскова. Финансирование осуществляется за счёт средств городского бюджета. Работы должны быть выполнены до 30 ноября.