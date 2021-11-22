Новую детскую площадку установят в Пскове к концу ноября

10:49, 22 ноября 2021, ПАИ

Во дворе дома № 75 на Рижском проспекте в Пскове начались работы по установке новой детской и спортивной площадки. Подрядчик завершил проектные работы и теперь приступает к подготовке территории под установку элементов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

Территория будет поделена на три зоны. Для детей дошкольного возраста установят качели, горки, карусель-велотренажёр и песочницу. Для детей старшего возраста предусмотрен большой игровой комплекс и качели. Для занятий спортом предназначена зона с эллиптическим тренажёром, комплексом турников, рукоходом «змейка» и брусьями. Во дворе также поставят скамейки и урны.

Современный комплекс появится в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды».

Заказчиком выступает управление городского хозяйства администрации Пскова. Финансирование осуществляется за счёт средств городского бюджета. Работы должны быть выполнены до 30 ноября.